المنتخب السعودي ينتزع صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية

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تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، عقب فوزه على المنتخب الأوزبكي اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وتقدم منتخب أوزبكستان بهدف سجله شوموردوف في الدقيقة 16 ، ثم أدرك الأخضر التعادل عن طريق سلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وأضاف أوتابيك شوكوروف الهدف الثاني للمنتخب الأوزبكي من ركلة جزاء في الدقيقة 57

ثم عاد الفرج بهدف التعادل للأخضر في الدقيقة 85، وقبل نهاية المباراة بدقيقة يسجل سالم الدوسري هدف الفوز ، رافع رصيد المنتخب السعودي إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ، وتجمد رصيد المنتخب الأوزبكي عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة فلسطين واليمن في وقت لاحق اليوم .