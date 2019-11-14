أمير الرياض يطلع على أخر الإستعدادات لرالي الرياض وداكار

الرياض : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

إطلع سموه على الإستعدادات والتجهيزات التي إتخذها الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لإقامة رالي الرياض الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والذي يسيقام من الفترة 28 الى 30 نوفمبر 2019 الجاري .

كما قدم الأستاذ عبد الله باخشب المشرف العام على الراليات في المملكة عرضاً مفصلاً عن رالي دكار السعودية والذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م، حيث سيصل الرالي الى العاصمة الرياض يوم 10 يناير ويكون يوم 11 يناير هو يوم راحة للمتسابقين على أن تكون (القدية) هي المرحلة النهائية للرالي وموقع التتويج والحفل الختامي يوم 17 يناير .

وثمن سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، دعم سمو أمير منطقة الرياض للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات، وتوجيه سموه للقطاعات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في تاريخها .