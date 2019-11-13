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وزير الخارجية اليونانية يستقبل الجبير

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      13 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أثينا : واس

استقبل معالي وزير خارجية الجمهورية اليونانية السيد نيكوس ذنذياس، في مقر وزارة الخارجية اليونانية اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى أثينا في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير خالد بن مساعد العنقري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليونانية عصام بن إبراهيم بيت المال.

صحيفة البلاد

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