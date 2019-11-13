وزير التعليم يجري عدداً من اللقاءات في منظمة اليونسكو

باريس : واس

اجتمع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بمعالي وزير التعليم في جمهورية ليبيريا الدكتور آنوس ساني ووزير التعليم والشباب والرياضة في دولة توفالو هوم تيمي ميلي، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحد للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في تطوير التعليم وسبل رفع كفاءته.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.