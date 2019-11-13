وزير الإعلام يطلق تطبيق “خدماتي” لتيسير إنجاز المعاملات داخل الوزارة

الرياض : واس

أطلق معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة ، اليوم، تطبيق خدماتي، لمساعدة موظفي وزارة الإعلام على أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم الداخلية في سرعة وسهولة.

ويتم تحميل التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية، ليساعد المديرين والموظفين في وزارة الإعلام على الوصول المرن والسريع للخدمات، والاطلاع على المعلومات الشخصية المطلوبة للمرؤوسين، ما يوفر المرونة الكافية التي يتطلبها العمل، ويسهم في إنجاز المعاملات الداخلية من خلاله بسرعة وسهولة.

ويتميز التطبيق بإمكانية تنفيذ الإجراءات على طلبات متعددة بشكل جماعي وفي وقت واحد، وكذلك إدارة الإشعارات والموافقات من قبل المديرين للموظفين، مع الاطلاع على الخدمات التي بإمكان الموظف الاستفادة منها كافة.