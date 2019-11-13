مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة عموم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة التي تشهدها مكة المكرمة اليوم الاربعاء الموافق 16 / 03 / 1441هـ وفقا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة واتربة مثارة على أجزاء من مكة المكرمة

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة الرائد نايف الشريف بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي ، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة علاوة على الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح ، مؤكدًا أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.