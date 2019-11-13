فيصل بن سلمان يدشن المؤتمر العلمي الخامس لداء السكري بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال المؤتمر العلمي الخامس لداء السكري بالمدينة المنورة .

واطلع سموه على المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تنظمه جمعية السكري السعودية الخيرية بالمدينة المنورة بمشاركة أطباء ومختصين من عدة جهات وأعضاء بالاتحاد الدولي للسكري.

ويشهد المؤتمر على مدى يومين 20 محاضرة و10 ورش عمل يقدمها 23 متحدثا، بحضور جمع من الممارسين الصحيين، والمرشدين والمرشدات من منسوبي قطاع التعليم، وتتناول موضوعاتها النمط المعيشي وداء السكري من خلال التثقيف والعلاج.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن سعد الحميدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على افتتاحه أعمال المؤتمر ودعمه اللامحدود للخدمات الصحية بالمنطقة والبرامج المتعلقة في رفع الجانب الصحي والتوعوي لدى المجتمع.

وأشار الدكتور الحميدي الي أهمية بدء مرحلـة جديـدة تشـارك فيهـا كافـة القطاعـات الصحية والإعلامية والتربويــة ومؤسسة المجتمع المدﻧﻲ للعمــل عــلى دعــم وتعزيـز وتطويـر أسـاليب التعامـل مـع داء السـكري وتنفيـذ برنامـج وقايـة ضمـن نظــام صحــي شــامل ومتكامــل، وإعــداد الخطــط والاســتراتيجيات، ورصــد الميزانيـات المناسـبة لإجـراء البحـوث والدراسـات، والقيـام بالأنشـطة وتقديـم الخدمات المتعلقة بهذا الداء.