انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي بجدة غداً

جدة : واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، تنطلق غداً ، بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي فئة ” B ” ، وذلك بمزرعة الصواري بجدة على مدى ثلاثة أيام ، بإشرف من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة ومنظمة ” الايكاهو ” الدولية .

وأعرب عضو مجلس منطقة مكة المكرمة ، نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ، هشام بن حسين الباشا ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رعايته الكريمة للبطولة ، مؤكداً اهتمام ورعاية سموه للبطولة منذ تأسيسها.

وبين أن البطولة عند تأسيسها قبل 10 سنوات كانت بطولة محلية فئة ” C ” ، بعد ذلك أصبحت بطولة دولية فئة ” B ” ، عقب اعتماد مزرعة الصواري مكاناً تقام فيه البطولة نظراً لتوفر جميع المعايير الدولية والفنية والتجهيزات فيها من منظمة ” الايكاهو ” المنظمة الدولية التي تشرف على جميع بطولات العالم .

وأشار الباشا إلى أن عدد الخيول المشاركة في البطولة من داخل المملكة وخارجها بلغ 275 جواداً من 130 مربطا واسطبلا ومالكا للخيل ، حيث بلغ عدد المشاركين من الدول الأوربية 12 مشاركاً ، ومن الدول العربية 6 مشاركين والبقية من داخل المملكة ، إذ سيحصل الفائزون من المركز الأول حتى الخامس من كل جولة على جوائز نقدية ، وسيارات ، فيما سيحظى الفائز الأول بالبطولة بسيارة ومبلغ عشرة الاف ريال نقداً ، مفيداً أن اللجنة المحكمة في البطولة تتكون من حكام عالميين من خارج المملكة .

ولفت رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة إلى أن الفائزين من الأول الى الخامس يحق لهم المشاركة في أي بطولة عالمية مثل : البطولة التي تقام في باريس ، كما يمكن للفائزين بالمراكز من الأول الى الثالث المشاركة في المهرجانان الدولي لبطولة الأمير سلطان بن عبد العزيز التي تقام في الرياض بمزرعة الخالدية ، والذي يحمل تصنيفها ” تايتل شو” ، وهو أعلى تصنيف في العالم وهي البطولة الوحيدة التي تحمل هذا التصنيف في المملكة ، والخامسة على مستوي العالم التي تقام في مزرعة الخالدية بالرياض .

وخلُص الباشا في حديثه إلى أن البطولة سيصاحبها عرضاً من فرسان أكاديمية الصواري التي افتتحها سمو الأمير خالد الفيصل العام الماضي ، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات لتنظيم البطولة الذي يتوافق مع هذه البطولة.