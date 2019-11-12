هل يتعاقد النصر مع صانع ألعاب المنتخب المغربي؟

قالت وسائل إعلام تركية إن إدارة فريق جالاتسراي تحاول بيع لاعبها المغربي يونس بلهندة خلال موسم الانتقالات الشتوي القادم.

بحسب ما أوردته يومية “سبوركس” التركية فإن النادي سيحاول تقييم الأوضاع المالية وتعويض المنفق في السوق الصيفي عبر بيع بعض اللاعبين.

بلهندة (29 عامًا) يعتبر أبرز المرشحين لمغادرة النادي لما يتمتع به من خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبي.

إذ سبق وحقق الدوري الفرنسي مع مونبيلييه فضلًا عن جائزة أفضل لاعب في فرنسا عام 2012.

إضافة إلى ذلك فقد احتكر الألقاب المحلية رفقة دينامو كييف الأوكراني في الفترة من 2013 إلى 2016.

واستنادًا إلى ذلك فإن إدارة الفريق التركي ستطلب مبلغًا يربو على 10 ملايين يورو من أجل إطلاق سراح بلهندة.

يرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2021 ولا يبدو أنه يريد تمديد تعاقده مع ناديه، وبطبيعة الحال لا يريد النادي خسارته بالمجان.

من جهة أخرى سيدخل النصر في الصفقة بحسب التقارير، إذ يتمتع العالمي بعلاقات جيدة مع اللاعبين المغاربة في الفترة الأخيرة.

وسيستند النصر في مفاوضاته إلى انتهاء عقد بلهندة مع جالاتسراي بنهاية الموسم المقبل، إذ ستكون تلك هي النقطة الرابحة.