من سالـف التـاريخ

مـــن سالـــِـف التاريـــــخِ والفـــــُـــرسِ والـــــــرّوم
تضمـــــــرُ عــَـــــــداوة عــاربيـــــــن الجــــــزيره
وأسبابهـــــا وحـــــــــــــــــيٍٍ تــــــنزّل ومقســــوم
عــــــــــــلى نبــــــــــي يعــــــربيّ العشيــــره
أشعــــــــل فتيـــــــل البغـــــض والغيـــظ بالقـــــوم
وشلـــــون وحـــــي الــــرّب يحـــــــظاه غــــيره
وآخـــــــر كتــــابٍ بأحـــرف العُــــــربْ مرســــــوم
حَــــــرف الصـــــــلاة تــــردّده كــــــل ديـــــــــره
وحنّـا عــــــــلى سنّـــةْ نبيّـــــــه على الــــــدّوم
نَجهــــــــر بحمــــــــد الله عَــــــــلانْ وســــــريره
ومـــــن يعـــــــترض عـلى رســـــالات معصـــــوم
يلقـــــــــــى مـــــــن الحســــــرات بالعـمر حــيره