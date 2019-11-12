المحليات

من سالـف التـاريخ

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      12 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مـــن سالـــِـف التاريـــــخِ والفـــــُـــرسِ والـــــــرّوم

تضمـــــــرُ عــَـــــــداوة عــاربيـــــــن الجــــــزيره

وأسبابهـــــا وحـــــــــــــــــيٍٍ تــــــنزّل ومقســــوم

عــــــــــــلى نبــــــــــي يعــــــربيّ العشيــــره

أشعــــــــل فتيـــــــل البغـــــض والغيـــظ بالقـــــوم

وشلـــــون وحـــــي الــــرّب يحـــــــظاه غــــيره

وآخـــــــر كتــــابٍ بأحـــرف العُــــــربْ مرســــــوم

حَــــــرف الصـــــــلاة تــــردّده كــــــل ديـــــــــره

وحنّـا عــــــــلى سنّـــةْ نبيّـــــــه على الــــــدّوم

نَجهــــــــر بحمــــــــد الله عَــــــــلانْ وســــــريره

ومـــــن يعـــــــترض عـلى رســـــالات معصـــــوم

يلقـــــــــــى مـــــــن الحســــــرات بالعـمر حــيره

يارافضـيـــــــــــن الأمــــــر والأمــــــر محســــــوم

مـــــا كـــــــان كــــــان ولا للإنســـــان خـــــــــيره

خالد الفيصل

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

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