كونتي يزور نادي الاتفاق ويشارك الفريق احتفائه بالغامدي

الدمام- حمودالزهراني

زار المدرب الإيطالي الشهير انطونيو كونتي اليوم الثلاثاء نادي الاتفاق وذلك ضمن البرنامج الإثرائي مع معهد إعداد القادة.

واطلع كونتي في زيارته على مرافق النادي وتعرف على انجازاته، وحضر المدرب الإيطالي مع مرافقيه مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق والذي استأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم 24 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل للمدرب انطونيو كونتي بدرع تذكاري وقميص الفريق الأول يحمل اسم المدرب، كما كرم الدبل مدير معهد إعداد القادة عبدالله حماد، وكرم الدبل مساعد المدرب في الجهاز الفني دانيال كونتي إلى جانب تكريمه لاعب الاتفاق السابق ومسؤول الاكاديميات لكرة القدم في معهد إعداد القادة عبدالرحمن القحطاني.

واختتم التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بإلتقاء المدرب كونتي بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي الفريق، وعبر مدرب الاتفاق خالد العطوي عن سعادته بزيارة المدرب العالمي كونتي للمملكة، وتخصيص برنامجه بزيارة نادي الاتفاق، مثمناً دور معهد إعداد القادة لتطوير الكوادر الوطنية من خلال إحضار نماذج عالمية والاطلاع على تجاربهم عن كثب.

وفي ختام الزيارة شارك كونتي الفريق الاتفاقي احتفاليته باللاعب فيصل الغامدي قائد منتخب المملكة للشباب تحت 19 سنة، وذلك لمساهمته ببلوغ شباب الأخضر إلى كأس آسيا 2020 والتي ستقام في أوزبكستان.