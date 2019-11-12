علي المقر ينشر مفهوم “أنا بيئي” على مسرح ثقافة وفنون جدة 

جدة – عبدالهادي المالكي

ضمن برامج وفعاليات جمعية الثقافة والفنون بجدة قدّم ملتقى المبدعين بإشراف الدكتور محمد السريحي مساء الاثنين 2019/11/11 ندوة بعنوان ، ” أنا بيئي” من تقديم الدكتور المهندس علي المقر الرئيس التنفيذي لمكتب الطاقة البيئية الهندسية وإدارة الدكتور محمد السريحي .

مبادرة ” أنا بيئي ” هو أحد برامج التنمية المستدامة وهو برنامج توعوي اجتماعي ينشر الوعي البيئي ويعالج المشاكل البيئية لدى المجتمعات على مستوى العالم أجمع ويرفع من المستوى العلمي والعملي بنطاق ذكي ويحافظ على رفع معامل القدرة البيئي والحد من التوسع الغير مدروس بيئياً والتصحر الجائر والاستخدام السيىء للتوسع الإنساني الغير ملائم في تصاميم المدن البيئية .

شهدت الندوة حضور معالي الدكتور خليل الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقاً ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي ومدير إدارة البيئة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي .

في نهاية الندوة كرم الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور المهندس علي المقر .