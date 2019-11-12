“أمن الدولة”: فيديو “تعريف التطرف” مشتمل على أخطاء عديدة.. ونُشر بشكل فردي

الرياض : واس

قالت رئاسة أمن الدولة ، إن القائمين على المحتوى بالفيديو، الذي بثَّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف بشأن مفهوم التطرف ، لم يكونوا موفقين؛ نظرًا للأخطاء التي تم ذكرها في تعريف التطرف.

وقالت رئاسة أمن الدولة، في بيان لها: إشارة إلى الفيديو الترويجي، الذي بثَّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف؛ برئاسة أمن الدولة بشأن مفهوم التطرف، فإن رئاسة أمن الدولة توضِّح، أن القائمين على المحتوى المذكور لم يوفقوا في إعداد ذلك الفيديو؛ نظرًا للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف.

وأضافت: تبيَّن أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد؛ بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددًا.

وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة «الوطن» بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان «عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد»، مؤكدة عدم صحة ما تضمَّنه الخبر؛ لأن رئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية، كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأساسية الأخرى.

وأوضحت، أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة «الوطن» لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته الصحيفة.