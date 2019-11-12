الدفاع المدني يخمد حريق مستودعين بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

تمكن الدفاع المدني بجدة، في الساعات الأولى من فجر اليوم ، من إخماد حريقاندلع في مستودعين يحتوي احدهم على مواد اسفنج بينما حمل الآخر معدات كهربائية , بمنطقة المستودعات جنوب المحافظة . ويعكف فريق من محققيالدفاع المدني على معرفة أسباب اندلاع النيران.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيدسعيد سرحان أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الاثنين ، بلاغا عن اندلاع حريق بمنطقة المستودعات جنوب محافظة جدة ، تمعلى ضوئه تحريك عدد من فرق الإطفاءوالإنقاذ لموقع الحادث، تساندها فرقوآليات مساندة متمثلة في سيارةالسلالم والسنوركل ومعدات ثقيلةوصهاريج مياه تابعه للدفاع المدني، كماتم تمرير البلاغ للجهات المعنية(الكهرباء، الهلال الأحمر، الدورياتالأمنية، المرور، والأمانة ، والتنسيق مع شركة المياه ).

وأضاف “ مع وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحادث ، كانت سحب الدخانتغطي ارجاء منطقة الحريق والسنة اللهب تتصاعد من مستودعين متجاورينيحتوي إحداهم على اسفنج والأخر مواد كهربائية ، تحيط بها عدت مستودعات ،ونظرا لطبيعة الحادث وانتشاره والموادالمشتعلة التي ساعدت على ظهور سحب كثيفة من الدخان ، وكون الحريق داخل مربع تحيط به مستودعات وخشية أنتصلها ألسنة اللهب، بادرت إدارةالعمليات بموقع الحادث بتواجد ميدانيمن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري على توجيه عدد من الفرق المباشرة لعمل ساتر مائيللحيلولة دون امتداد اللهب واللهف الحراري للمستودعات المحاذية للحريق ونجحت الفرق في حمايتها من الاحتراق .

وتابع “ مزامنة مع عمل الساتر المائي ،شرعت فرق الإنقاذ على فتح ممراتلتتمكن فرق الإطفاء من التوغل والمرور وصولا إلى مصادر وبؤر اللهب داخل المستودعات ، مستخدمة في عمليات الإطفاء الفروع الأرضية .

وأشار “ تم إنشاء منطقة إسناد شمالمنطقة الحريق تمركزت بها المعداتالثقيلة وصهاريج المياه والفرق المساندة، ومن خلالها تم دعم الفرق بصهاريج المياه وكذلك سيارتي السلالم والسنوركلمن الجهتين الشرقية والجنوبي لتباشر مهامها في عمليات الإطفاء من ارتفاعاتمتباينة مستخدمة القواذف لتتمكن منإيصال المياه إلى عمق المستودع لتساهم بشكل مباشر في إخماد الحريق .

وأبان “ باشرت الجهات المعنية من شركة الكهرباء والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية والأمانة أعمالها المناطة بها بموقع الحادث .

وأكد “ مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ لم تشر التحقيقات الأولية عن وجود إصابات أو خسائر بالأرواح ، فيما شرعفريق من المحققين التابعين لمدني جدةفي البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق