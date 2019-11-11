23 مليار دولار مبيعات “علي بابا” في يوم العزاب

البلاد : متابعات

قالت شركة التجزئة الصينية علي بابا اليوم الاثنين إن مبيعات مهرجانها السنوي للتسوق المعروب باسم يوم العزاب قفزت 25 بالمئة في الساعات التسع الأولى إلى 23 مليار دولار، بما يقرب من ثلثي مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافستها الأمريكية أمازون.كوم في أحدث ربع سنة.

لكن المحللين يقولون إن من المرجح أن يكون نمو مبيعات إجمالي المناسبة التي تستمر 24 ساعة دون العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض.

وبجانب كونه مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونج كونج. وأنفقت علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة الكثير لتنويع أنشطتها لكنها مازالت تجني أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.

ومنذ 2009، يروج رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانا للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وبلغ صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالي اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليار دولار. وكان ذلك أعلى بنسبة 27 بالمئة عن العام السابق لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.