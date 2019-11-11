مركز إيواء العاملات المنزلية بالدمام ينهي ترحيل 45 عاملة منزلية إلى بلادهم

الدمام – حمودالزهراني

أنهى مركز إيواء العاملات المنزلية بالدمام إجراءات ترحيل(٤٥ عاملة منزلية) لبلادهم

وأكد مدير مركز إيواء العاملات المنزلية بالدمام عبدالرحمن الحمادي ، أنه قد تم إنهاء إجراءات ترحيل عدد (٤٥ عاملة منزلية) ليصبح المتبقي عدد (٢٥ عاملة) وجاري تسليمهم لمكاتب الاستقدام لترحيلهم إلى بلادهم

وأشار إلى أن هذا الإجراء إنجاز يحسب لمنسوبي ومنسوبات المركز ومدى اهتمامهم بهذه الإجراءات وتسهيل سفر هذه العاملات في وقت واحد ووفقاً لتعليمات مقام الوزارة والتي تحرص على سرعة إنهاء الإجراءات ومغادرتهم إلى بلادهم دون تأخير ، كما يحظى المركز باهتمام ومتابعة من قبل سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية(عبدالرحمن بن فهد المقبل) .