ضبط سائق «متهور» تسبب في وفاة اثنين بالرياض

الرياض : البلاد

أوقفت قوات أمن الطرق قائد مركبة في حالة سكر بالقوة الجبرية، بعد أن قاد مركبته بسرعة عالية عكس اتجاه السير، وتسبب في حـادث نتج عنه وفـيات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض – الدمام السريع، ما نتج عنه تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتا وفاة، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أن المقبوض عليه كان بحالة غير طبيعية، وتم إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.