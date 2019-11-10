319 قتيلاً في احتجاجات العراق

بغداد : وكالات

اظهرت احصائية جديدة حتى عصر اليوم الأحد للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن 319 عراقيا قتلوا وأصيب أكثر من 15 الف آخرين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في العراق في الأول من الشهر الماضي وحتى اليوم .

و تاتي هذه الإحصائية بالتزامن مع اندلاع موجة اضطرابات أمنية جديدة في بغداد اليوم الأحد

حيث أطلقت القوات العراقية التي تسيطر على ساحة الخلاني المغلقة بالكتل الأسمنتية الغازات المسيلة

للدموع لمنع المتظاهرين من الإقتراب من التحصينات الأمنية التي وضعتها بعد مصادمات الليلة الماضية.

على الصعيد ذاته ، اندلعت مصادمات بين القوات العراقية والمتظاهرين في محافظة الناصرية جنوبي البلاد وترددت أنباء وقوع إصابات.