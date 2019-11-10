«الأول» و«ساب» يتعاونان مع جمعية النهضة

الرياض ــ البلاد

كجزء من استراتيجية زيادة الوعي المالي على مستوى المملكة وقع البنك الأول وساب- البنكان المندمجان حديثًاً- اتفاقية تعاون مع جمعية النهضة لتمكين المرأة ، وبموجبها يقدم البنك الأول وساب دعم بمبلغ 650,000 ريال لتمويل مشروع “خزنة” الذي تنظمه جمعية النهضة الخيرية وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل للسيدات السعوديات ذوات الدخل المنخفض لتعلم المهارات الأساسية لإدارة المال.

وبهذه المناسبة قالت رشا التركي – الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة الخيرية : “جمعية النهضة مستمرة في دعم المرأة مع توسع مشاركتها في المجتمع، وهدفنا هو تقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من السيدات مع العمل على تأسيس أفضل الممارسات، ولذا من الضروري إيجاد دعم من المؤسسات التي تشاركنا رؤيتنا في خلق مجتمع أفضل.

من جهته قال السيد سورن نيكولايزن نائب العضو المنتدب في ساب، أن المسؤوليات المالية تتزايد على المرأة مع تنامي دورها في مجالات العمل والمجتمع المختلفة. لذا فإن تزويد السيدات بالمعارف والثقافة المالية لإدارة أموالهن والتخطيط للمستقبل أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وإن مهارات رفع التوعية المالية ثمثل أهمية كبرى للكثيرين في جميع أنحاء المملكة والعمل مع مؤسسة راسخة مثل جمعية النهضة يعد وسيلة رائعة للمساعدة في معالجة هذه القضية”.