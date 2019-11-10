إنتاج أكثر من مليون يرقة سمك بلطي بمركز أبحاث جدة

جدة- ياسر بن يوسف

تنفرد المملكة عالمياً بأقلمة وإنتاج (أسماك البلطي أو سمك مشط)، على المياه البحرية والقدرة على إنتاجه في درجات الملوحة البحرية دون أي معوقات مرضية أو اقتصادية أو بيئية

كما تحتل اسماك البلطي المرتبة الثانية في الانتاج العالمي بعد اسماك السالمون، لذا قام مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة برفع الطاقة الإنتاجية لهذا النوع من الاسماك.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن الإنتاج بلغ ٧٢٠,٩٦٠ ألف يرقة من البلطي البحري من إنتاج كلي بلغ ١،٠٥٨،٦٠٩ خلال العام الحالي ٢٠١٩ م ، ويأتي هذا الدعم من ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع الاستزراع المائي في المملكة لتحقيق رؤية الوزارة للوصول الى طاقة إنتاجية ٦٠٠ ألف طن من منتجات الاستزراع المائي المحلية.

على صعيد آخر تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع الوزارة بالمنطقة من ضبط عدد من الأشخاص إثر ارتكابهم مخالفات لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمركز الطفية.

وكشف مدير عام الفرع عن ورود بلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة يفيد باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية( بواسطة الشورات ) وكذلك الصيد داخل البحر بواسطة الفلين وتم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بجده ردة بن عبادل الزهراني على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.