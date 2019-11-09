173 منشطا دعويا في الأمن الفكري

نجران- البلاد

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بالفرع، خلال العام 1440هـ ــ 1441هـ، ما مجموعه (173) منشطاً دعوياً وتوعوياً متخصصاً في الأمن الفكري، شملت عدداً من المحاضرات والندوات والكلمات.

وأوضح تقرير صادر عن الفرع أن عدد المحاضرات التي نفذت لبرنامج “الأمن الفكري” بلغت (29)، والندوات (19) ندوة بالإضافة إلى (120) كلمة وعظية، فيما أقام الفرع دورة متخصصة وثلاثة دروس علمية حظيت بمشاركة واسعة من الدعاة والأئمة والخطباء بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن برنامج الأمن الفكري يحظى بدعم ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي يتابع أعمال وبرامج الفروع في إطار رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف في ضوء مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.