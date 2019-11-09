الرياضة

مانشستر يونايتد يبدأ الخطوات الأولية..

مانشستر يونايتد ينقض على نجم توتنهام في الشتاء

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       9 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر يونايتد يتحرك من أجل نجم توتنهام

قالت تقارير إنجليزية إن إدارة مانشستر يونايتد ستتعاقد مع متوسط ميدان توتنهام هوتسبير، كريستيان إريكسن، في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

النجم البالغ من العمر 27 عامًا، ينتهي تعاقده مع السبيرز بنهاية الموسم الحالي، ولا نية لديه لتجديد عقده.

إذ يخطط اللاعب الدنماركي إلى خوض تجربة جديدة بعد 6 سنوات بقميص توتنهام، بعدما وفد إليه صيف 2013 من أياكس أمستردام الهولندي.

ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني في سوق الانتقالات الشتوي القادم، على أن يعلب لصالحه بداية من الموسم المقبل.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد بانتقالات الصيف الماضية، بيد أن رفض إدارة توتنهام حال دون الأمر.

وتخطط إدارة مانشستر يونايتد لجلب اللاعب إلى النادي نظرًا لما يتمتع به من خبرات كبيرة في الملاعب الإنجليزية.

وأملًا في أن يحل إريكسن مشاكل وسط الفريق، إذ يعاني بشكل ملحوظ على مستوى صناعة الفرص والأهداف.

محمد ابو الوفا

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