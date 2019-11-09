تدريب 1736 مواطنا ومواطنة في” أُتقن”

جدة- واس

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تدريب 1736 مواطناً ومواطنة، في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن 5 “؛ حيث جرى تأهيل 875 مواطناً ومواطنة في الأسبوع الأول، و 861 في الأسبوع الثاني.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه، أن المنتسبين لهذه الدورة جرى تدريبهم في كل من الكليات التقنية للبنين بجدة، ومكة، والطائف، والقنفذة، وتربة، وفروع الكليات التقنية في أضم، ورنية، وميسان، والقوز، بالإضافة إلى كلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث، وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة، ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

وبين بن كدسة أن الوحدات التدريبية بالمملكة تواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات للتسجيل في البرنامج؛ حيث يضم العديد من الدورات المعتمدة وبواقع 16 ساعة للدورة الواحدة، وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعياً من الأحد حتى الأربعاء.

ولفت مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الانتباه إلى أن هذه الدورات تهدف إلى إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية؛ لتسهم في التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات في المنازل.

من جهته، أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، أن البرنامج هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية، التي تلبي رغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية، ورفع كفاءتهم في المهن النسائية؛ كالتجميل وغيرها.