الهلال يهزم أوراوا في ذهاب النهائي الآسيوي برأسية كاريو

البلاد : متابعات

حقق الهلال فوزاً غالياً على ضيفه أوراوا الياباني بهدفٍ دون مقابل ليقترب من تحقيق حلمه الآسيوي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود لكرة القدم في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لكرة القدم.

وقدّم الهلال مستوى مميزاً خلال مجريات المباراة وتمكن من خلالها من صناعة عددٍ من الفرص خلال الشوط الأول، لم يحسن محترف الفريق جوفينكو استقلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كثف الفريق الهلالي من ضغطه على جبهة الفريق الياباني، تمكن على إثره محترف الفريق كاريلو من تسجيل الهدف الأول للفريق من ضربة رأسية رائعة من الكرة العرضية المحسنة من الظهير الأيمن محمد البريك عند الدقيقة 60 من عمر المباراة، وعقب الهدف واصل الفريق الهلالي ضغطه على الدفاع الياباني، لينقض حكم المباراة العراقي هدف للهلال سجله اللاعب سالم الدوسري بحجة التسلل، وبلغ عدد الحضور الجماهيري للقاء 22,549 مشجعاً.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في يوم الـ 24 من الشهر الجاري في إياب النهائي ليحسم أمر الفريق المتوج باللقب.