بن سعيدان يواصل صدارته والراجحي الأسرع والقاسمي ينسحب

العلا : البلاد

واصل السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي وتيرة أداءه السريعة في اليوم الثالث من مُنافسات رالي العُلا نيوم ، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية .

اجتاز الراجحي المرحلة الواصلة ما بين العُلا ونيوم أولًا، بتوقيت 1:31:55 ساعة واحدة، في سيارته تويوتا “هايلوكس”. مع ذلك لم ينجح بعد في الصعود لصدارة الترتيب العام المُؤقت للرالي، مع احتفاظ مُواطنه ياسر بن سعيدان “ميني” بالصدارة، وإن كانت قد تقلصت إلى 1:14 دقيقة فقط.

تعرَّض الراجحي لعدة انثقابات خلال المرحلة لم تُثنِه عن إنهاء المرحلة أولًا، إذ يضغط السائق الآن للفوز بلقب الرالي. وقال: “مرحلة اليوم كانت جيدة، وتعرضنا لانثقاب في الإطارات داخل المرحلة بـ 60 كيلومتر، فضلًا عن كوننا مُفتتحين للمسار مما زاد من الصعوبات، حيث مررنا بأماكن كثيرة بدون أي نقاط علام أو أثر، لذلك كان من الطبيعي أن نخرج عن المسار، حيث تُهنا قبل نهاية المرحلة بنحو 20 كيلومتر”.

وصل بن سعيدان لخط نهاية المرحلة ثانيًا، حيث يقع عليه عبءٌ كبيرٌ الآن إن أراد الحفاظ على الصدارة، علمًا بأنه نال نصيبه من الانثقابات، وقال بن سعيدان بعد انتهاء المرحلة: “تعرضنا لانثقابات في الإطارات خلال المرحلة، والحمد لله أنهيناها بسلام، لكن علينا الضغط غدًّا إن أردنا الفوز بلقب الرالي”.

وأنهى السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” المرحلة في المركز الثالث، ومُحققًا تقدُّمًا كبيرًا خلال أول رالي له بدون مشاكل، على حدِّ وصفه، وسجَّل ألونسو توقيت 1:33:50 ساعة، أي بفارق دقيقَتَيْن تقريبًا عن زميله الراجحي، بينما أنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي المرحلة في المركز الرابع.

كما حل الشيخ خالد القاسمي “بيجو” في المركز الرابع في المرحة، لكن أعلن القاسمي الانسحاب من الرالي وذلك بسبب أضرارٍ لحقت بالمُحرِّك، إذ تراجعت قُوته خلال المُنافسات، واتخذ فريق “أبوظبي للسباقات” قرارًا بالانسحاب بناءً على نصيحة مُهندسهم.

أما ألونسو فصعَد للمركز الثالث في الترتيب العام، حيث يسير الآن في تحقيق أفضل نتيجةٍ له، الصعود لمنصة التتويج، في ثالث مُشاركة له في الراليات الصحراوية.

ولليوم الثالث على التوالي، أنهى السائق السعودي يوسف السويدي “نيسّان” مرحلة اليوم أولًا في فئة سيارات الإنتاج التجاري المُتسلسل “تي 2″، والـ 15 في الترتيب العام، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة “باغي” “تي 3″، رغم تراجعه للمركز الـ 20 في الترتيب العام.

في فئة الدرّاجات النارية العادية، واصل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم “كاي تي أم” تصدُّره لترتيب هذه الفئة. بينما قرر عبدالله الهلال الانسحاب من المُنافسات إثر العُقوبات الزمنية الكبيرة التي فُرضت عليه.

أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بتصدُّر هذه الفئة لليوم الثالث على التوالي، أمام مُواطنه رياض العُريفان “ياماها”.

فيما يخصُّ يوم غدٍ، السبت، المُوافق التاسع من “نوفمبر”، سيخوض المُشاركون المرحلة الخاصة الرابعة والأخيرة التي تُقام ضمن منطقة نيوم، شمال غرب المملكة العربية السعودية، وطولها 175 كيلومتر، تبدأ من “المويلح” وتنتهي في “تريم”، على أن يتم التتويج في منتجع “جولد توليب” في نيوم تمام الساعة 6:00 مساءً