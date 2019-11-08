فيضانات واسعة تجتاح أجزاء من بريطانيا

تعرضت أجزاء واسعة من بريطانيا لفيضانات واسعة النطاق تسببت في غرق السيارات بالكامل، وإعاقة حركة المارة بالشوارع.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد تسببت الأمطار في محاصرة المتسوقين بالمولات والمحلات بها طوال الليلة الماضية، ومنهم طفلة تدعى داكوتا هالام (12 عاما) ظلت محاصرة بمركز تسوق ميدول في شيفيلد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة التي شلت الحركة المرورية في أنحاء البلاد.

وأثارت الأمطار الغزيرة حالة من الفوضى في أنحاء البلاد، وتركت الأمطار آلاف الركاب في الشوارع يواجهون معركة الوصول إلى العمل أو المنزل.

وحذرت شبكة السكك الحديدة التي تمتلك البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانية إنها ستقوم بعملية التفتيش عن المسارات، وحذرت من ان الاضطرابات في الطقس قد تستمر حتى نهاية الأسبوع على الرغم من تحسن الطقس في العديد من المناطق.