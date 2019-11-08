إحباط محاولة لتهريب 2.6 مليون حبة مخدرة إلى السعودية

البلاد : متابعات

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية تهريب مليونين و600 ألف حبة مخدرة “كبتاجون” متجهة من الأردن للمملكة العربية السعودية خبأت داخل صناديق فواكه.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن معلومات وردت للأجهزة الأمنية وكوادر ادارة مكافحة المخدرات والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن بعد اخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تلك المعلومات، حيث تم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وسائقها من جنسية عربية، وبتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة أرقام دولة عربية عثر على ما يقارب المليونين وستمائة ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة وما زال التحقيق جارياً.