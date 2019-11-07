تقارير.. الوجهة القادمة لجمال بلعمري هي “منطقة الخليج”

زعمت تقارير إعلامية إن مدافع الشباب جمال الدين بلعمري قد قرر الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

بلعمري (29 عامًا) كان قد انتقل إلى الشباب صيف 2016 قادمًا من وفاق سطيف الجزائري في صفقة مجّانية.

وغدا اللاعب أحد أهم القطع في كتيبة الليوث العام البائد والذي تحصل من خلاله على جائزة أفضل مدافع بدوري المحترفين.

واستحق على إثره دعوة من مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، للمشاركة بكأس أمم إفريقيا 2019 التي حصد الخضر لقبها بمصر.

بشكل عام فإن قيمة اللاعب التسويقية ارتفعت للضعف تقريبًا بعد مستوياته المبهرة عن الموسم الماضي، خاصة مع إنهائه بطولة إفريقيا بشكل مثالي.

لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، وأفادت تقارير واردة من الجزائر بأن اللاعب قرر الرحيل عن الشباب.

إذ ورد أن بلعمري أخبر المقرّبين منه بنيته الرحيل في انتقالات الشتاء ولا يمكنه المواصلة في النادي.

وأعزت التقارير السبب إلى تدهور العلاقة مع رئيس مجلس الإدارة، خالد البطان من دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

بينما قال مصدر مُقرّب من اللاعب، إن منطقة الخليج العربي هي الوجهة المفضلة في الوقت الحالي وبالأخص في الإمارات وقطر.

ورُغم وصول عروض أوروبية إلى النجم الجزائري، أهمها من نانت وتولوز الفرنسيين، فإن بلعمري سيفضل البقاء في الخليج.

آخر الأخبار المرتبطة باللاعب كانت عن وصوله عرضًا من أحد عمالقة دوري المحترفين دون الكشف عن هويته.

يرتبط جمال الدين بعقد مع الشباب حتى صيف 2021، وهو ما سيضع مزيدًا من الضغوط على كاهل إدارة الشباب لبيعه وتحصيل استفادة مادية، بدلًا من خسارته بالمجان في الشتاء بعد القادم.