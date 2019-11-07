“تصفية” تبدأ في إجراءات صرف أكثر من 316 مليون لمساهمات في الرياض ومكة وجدة

الرياض : واس

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن البدء في إجراءات صرف أكثر من (316) مليون ريال لعدد من المساهمين في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة.

وأكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبد الله الشويعر أن “تصفية” بدأت بإجراءات الصرف للمساهمين في مساهمة طريق الخرج (كيلو 18) بالرياض ومساهمة نخيل البحيرات بمكة المكرمة ومساهمة مخطط الصفوة بجدة؛ تمهيداً لتصفية هذه المساهمات وإغلاقها بالكامل، وفقا لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وقال الدكتور “الشويعر”: ستُصرَفُ رؤوس الأموال للمساهمين غير المطبقين لأسهمهم في مساهمتي مخطط الصفوة ونخيل البحيرات، وأما في مساهمة طريق الخرج (كيلو18) فستصرَف رؤوس الأموال مع الأرباح للمساهمين.

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية “تصفية” تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) بتاريخ 22 شعبان 1426، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.