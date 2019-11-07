“التنمية الاجتماعية” تلاحق سيدة عنّفت أطفالاً داخل حضانة

جدة : البلاد

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخميس، في ملاحقة سيدة تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لها وهي تُعنف أطفالًا في إحدى الحضانات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل: ”إشارة إلى المقطع المتداول لسيدة تُعنف أطفالًا في إحدى الحضانات.. توضح الوزارة بأن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض تنسق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول إلى الموقع والتحقق من هذه الحالة“.

وأضاف أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”سيطبق نظام حماية الطفل في حق المعنفة“.