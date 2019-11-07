“التعليم” تتسلم 13 مشروعاً مدرسياً لاستيعاب 7740 طالباً وطالبة

جدة : البلاد

قال وكيل وزارة التعليم للمشاريع التعليمية المهندس عبدالرحمن الشايع أن الوزارة بصدد استلام 13 مشروعاً تعليمياً في عدد من مناطق الم ملكة خلال الشهر الجاري من العام 2019، والتي ستشكل رافداً إضافياً للمباني المدرسية في عددٍ من إدارات التعليم بطاقة استيعابية 7740 طالب وطالبة.

وبين المهندس الشايع أن قائمة المشاريع المتوقع استلامها تضم (5) مشاريع في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ 2400 طالباً و 1620 طالبة بنسبة إنجاز تبلغ 100%، ومشروع مبنى تعليمي للبنات في محافظة الزلفي بطاقة استيعابية تبلغ 120 طالبة ونسبة إنجاز 97%، وكذلك مشروع تعليمي للبنات في محافظة شقراء بطاقة استيعابية تبلغ 180 طالبة ونسبة انجاز 97%.

وأكد استلام مشروعين تعليميين في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تبلغ 840 طالبا و420 طالبة ونسبة إنجاز 100%، ومشروع واحد للبنات في محافظة جدة بطاقة استيعابية 840 طالبة ونسبة انجاز 97%، وكذلك مشروعان تعليميان في ينبع وعسير، حيث يستوعب المشروع التعليمي في ينبع 780 طالباً وفي عسير180 طالبة بنسبة انجاز تبلغ 98% للمشروعين، والانتهاء من تسليم مشروع تعليمي للبنات في محافظة تبوك بطاقة استيعابية تبلغ 360 طالبة ونسبة إنجاز 100%.

ونوه المهندس الشايع إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن اهتمامات وزارة التعليم لتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقتٍ قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لاستلام المشاريع وتسليمها؛ بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.