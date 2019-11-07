التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج يبدأ مهامه

البلاد : وكالات

بدأ التحالف العسكري البحري الذي تقوده الولايات المتحدة من البحرين، الخميس، رسميا مهمته المتمثلة في حماية الملاحة في الخليج من الاعتداءات التي تعرضت لها سفن من قبل إيران .

وبعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو ، ولد “التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية”، بعضوية 6 دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو ، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني.

وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.

وأفاد “مالوي” بأنّ الهدف هو العمل معًا للخروج برد بحري دولي مشترك على الهجمات ضد السفن، وفق ما أوردت “فرانس 24”.

وأضاف أن الهدف دفاعي بحت والتركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديدات وليس التهديد.