السودان يعلن إطلاقه لقمر صناعي

الخرطوم : متابعات

أعلن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى.

وأوضح البرهان لدي ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن والدفاع أن القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقانات الفضائية إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد.

وأوضح محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الإنتقالي في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن المجلس تكون بشراكة بين المدنيين والعسكريين عكس ما كان عليه في الفترة السابقة حيث كان يدار بواسطة العسكريين فقط.