التعاون يهزم الرائد بـ 9 لاعبين

البلاد : متابعات

واصل التعاون صحوته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على مضيفه الرائد اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد التعاون إلى 16 نقطة، ليتقدم من المركز الثامن إلى المركز الخامس في ترتيب المسابقة، متأخرا بفارق أربع نقاط فقط عن الهلال الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم التعاون بهدف مبكر حمل توقيع مدالله العليان في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله عبدالمجيد السواط الهدف الثاني في الدقيقة 18.

واضطر التعاون لعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، عقب طرد العليان في الدقيقة 62 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أضاف هيلدون أوجوستو الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، قبل أن ينال بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني بعدما ارتدى قناع (سبايدر مان) احتفالا بالهدف، ليلعب التعاون بتسعة لاعبين خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي بلغ تسع دقائق، دون أي تغيير في النتيجة.