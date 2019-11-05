الرياضة

كنتاكي يثير الجدل بسخريته من ريال مدريد

حساب كنتاكي عبر تويتر يسخر من عرض ريال مدريد لضم رحيم ستيرلنج!

محمد ابو الوفاaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       5 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
كنتاكي يسخر من ريال مدريد

أثار الحساب الرسمي لسلسلة مطاعم كنتاكي في المملكة المتحدة عبر تويتر، الجدل في الأوساط الرياضية العالمية بعد سخريته من فريق ريال مدريد الإسباني.

ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلينج في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

التقارير أشارت إلى نية النادي الملكي مبادلة جاريث بيل بستيرلنج إضافة إلى دفع مبلغ مالي يصل إلى 70 مليون يورو.

وهو ما سخر منه الحساب الرسمي لسلسلة المطاعم الشهيرة، إذ كتب عبر تدوينة أثارت الجدل بشكل واسع..

“عرض 70 مليون + جاريث بيل من أجل الحصول على رحيم ستيرلينج يعادل محاولة شراء وجبة زنجر بمبلغ 1.04 جنيه إسترليني + لاعب وسط مانشستر يونايتد فريد.. يالها من جرأة مُطلقة”.

ولاقت سخرية كنتاكي من عرض ريال مدريد تفاعلًا كبيرًا من طرف مشجعي كرة القدم حول العالم.

إذ أُعيد استخدام التغريدة حوالي 10 الآف مرة، بينما أعجب بها نحو 40 ألف شخص، وعلق عليها قرابة ألف مستخدم.

محمد ابو الوفا

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