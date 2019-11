حساب كنتاكي عبر تويتر يسخر من عرض ريال مدريد لضم رحيم ستيرلنج!

ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلينج في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

التقارير أشارت إلى نية النادي الملكي مبادلة جاريث بيل بستيرلنج إضافة إلى دفع مبلغ مالي يصل إلى 70 مليون يورو.

وهو ما سخر منه الحساب الرسمي لسلسلة المطاعم الشهيرة، إذ كتب عبر تدوينة أثارت الجدل بشكل واسع..

Offering £70m + Gareth Bale for Raheem Sterling is the equivalent of trying to buy a Zinger Box Meal for £1.04 + Manchester United midfielder Fred.

The sheer audacity of it.

— KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) November 4, 2019