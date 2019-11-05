ترمب: اتفاق الرياض بداية جيدة لحل نهائي في اليمن

واشنطن : متابعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الثلاثاء، إن اتفاق الرياض بداية جيدة للوصول إلى اتفاق نهائي في اليمن.

وغرد ترمب على “تويتر” حول الاتفاق: “بداية جيدة جدا. أرجوكم اعملوا بجد من أجل تسوية نهائية” لأزمة اليمن.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم (الثلاثاء) على «اتفاق الرياض» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من أسبوع إلى الاتفاق برعاية السعودية لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوب البلاد.