شركة “تطوير للمباني” تُطلق هويتها الجديدة

البلاد : واس

أطلقت شركة تطوير للمباني، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، هويتها الجديدة في لقاءٍ جمع قادتها ومنسوبيها بمقرها الرئيس في الرياض.

وكشفت الشركة، التي تعد جزءاً من شركة تطوير القابضة، النقاب عن شعارها الجديد، وموقعها على الإنترنت الذي يحمل اسم “TBC”، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد اللقاء الإعلان عن الهوية الجديدة، والأسباب التي دعت الشركة إلى ذلك، مع عرض لأبرز منجزات الشركة في الأعوام الأخيرة.

وفي كلمة توجه بها إلى منسوبي الشركة، قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد: “إن إطلاق الهوية الجديدة يعد منعَطفاً مهماً في مسيرة شركتنا الواثقة التي شهدت في فترة زمنية قصيرة، منجزاتٍ كبيرةً كانت موضع رضا قيادتنا الحكيمة، وموضع إعجاب المواطنين والمواطنات؛ لما لمسوه من قفزات تحققت على مضمار المنشآت التعليمية، كماً وكيفاً منذ تَوَلِّي شركتِنا مسؤوليتَها”.

وقدم المهندس الحماد شكره لمنسوبي الشركة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاح تطوير للمباني التي أصبحت اليومَ بفعلِ هذه الجهود، بيتَ خبرةٍ وطنياً في مجال المنشآت التعليمية، ومنشأة رائدة في إدارة الأصول والمرافق، معرباً عن سعادته بأن الشركة استطاعت -بفضل الله تعالى- أن تقوم بهذه المسؤولية على أكمل وجه، في ظل الدعم الكبير الذي حصلت عليه الشركة من صندوق الاستثمارات العامة، وبتوجيهات سديدة من حكومتنا الرشيدة.

وتمنى المهندس الحماد التوفيق للجميع “في سبيل الارتقاء بمستوى المنشآت التعليمية في بلادنا، لنكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، وعند تطلعات السعوديين والسعوديات”.

يذكر أن شركة “TBC” تأسست في الربع الثاني من عام 2013، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.