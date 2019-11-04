تعاون بين “غرفة جدة” و”كاوست” في المجال البحثي ومجتمع الأعمال

جدة – عبدالهادي المالكي

تستضيف غرفة جدة ولأول مرة فعالية اكتشف كاوست “DiscovrKAUST”خلال الفترة من 6-7 نوفمبر الجاري التي تنظمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” وتستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال والأكاديميين والمثقفين بمنطقة مكة المكرمة وذلك في إطار التعاون بين غرفة جدة و”كاوست” فيما يخدم المجال البحثي ومجتمع الأعمال.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان بعد غدٍ “الأربعاء” قيادات غرفة جدة لاستعراض هذه الفعالية ومسيرة التوجهات الاستراتيجية للجامعة، وإقامة المعرض المصاحب عن بعض الابتكارات والاختراعات التي أنتجتها الجامعة وورش عمل في تخصصات هامة تنشدها الجامعة، إلى جانب التعرف على مستقبل الغذاء في نيوم، ومناقشة التلوث البلاستيكي البحري ، ولقاءات جانبية بأصحاب الأعمال ، وشرح النماذج الأولية للمشاريع والشركات الناشئة .

يذكر أن جامعة الملك عبدالله التي تأسست عام 2009 تعمل على اخراج الأبحاث في العلوم والتقنية ، والاسهام في تنويع الاقتصاد السعودي ، وتصديها للتحديات ذات الأهمية الاقليمية والعالمية ، والمساهمة في تطوير البحوث والتعليم ، وقدرتهما على إحداث التغيير ، كمهام رئيسية لهذه الجامعة ذات الأثر المحلي والإقليمي والعالمي ، في الوقت الذي يمثل فيه التميز البحثي مصدر إلهام لتعليم وتدريب قادة المستقبل في مجال العلم والتقنية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

وتنشد “كاوست” الابتكار وتأسيس المشاريع لدعم التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة ، وذلك من خلال التكامل بين العلم والتقنية ، واستثمار الأبحاث بما يعود بالنفع على المشروعات ذات القيمة المضافة على التنمية الوطنية ، خاصة وأن الجامعة تقوم على أبحاث استراتيجية ذات أهمية عالمية تنحصر في أربعة مجالات هي : الطاقة ، والغذاء، والماء، والبيئة .