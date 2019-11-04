الجيش المصري يعلن القضاء على 83 «إرهابياً» في سيناء

القاهرة : متابعات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم (الاثنين)، عن القضاء على 83 «إرهابياً» في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المصرية خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان له، إن: «جهود الجيش والشرطة أسفرت خلال الفترة من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى اليوم، عن تحقيق نجاحات تمثلت في قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي (9 على الاتجاه الشمالي الشرقي، و52 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي)».

وأشار البيان إلى أنه تم القضاء على 77 فرداً تكفيرياً، عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و78 خزنة، و20 قذيفة «هاون»، وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، ووحدات طاقة شمسية، وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء.

مضيفاً: «كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة».

وأضاف البيان: «نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجنديان، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية».