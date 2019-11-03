فيديو : مشادة بين حمد الله وأمرابط في مباراة أبها

شهدت مباراة النصر وأبها أمس السبت على مشادة خفيفة بين نجمي العالمي، عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.

وحلّ أبها عاشر الترتيب ضيفًا على النصر في الرياض لحساب الجولة التاسعة من مباريات دوري المحترفين.

وآلت نتيجة المباراة إلى فوز الكتيبة الصفراء بأربعة أهداف مقابل لا شيء، كان للهدّاف حمد الله ثنائية منهم، بينما دوّن أمرابط ويحيى الشهري على الهدفين الأخرين.

وترقّى النصر -الذي خاض مباراة أقل- إلى وصافة لائحة الترتيب، بعدما جمع 17 نقطة خلف الهلال الذي أوصل رصيده إلى 20 نقطة.

في الدقيقة الـ 46 من عمر اللقاء، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النصر، وأسرع نور الدين أمرابط لإمساك الكرة.

بيد أن حمد الله دخل في جدال مع مواطنه وأخذ منه الكرة وسددها في شباك حارس أبها ليعلن التقدم بالهدف الثالث.

حمد الله أقبل على الأمر ذاته خلال مجريات الموسم المنصرم مع زميله السابق محمد السهلاوي.

وهو ما دفع السهلاوي لتنبيه الحكم بأن ركلة الجزاء غير مستحقة وأن حمد الله تحايل للحصول عليها.

فما كان من الحكم إلا أن أنذر حمد الله وألغى الركلة، وانتهت المباراة حينها بفوز النصر برباعية أيضًا.

شاهد اللقطة التالية بين حمد الله وأمرابط..