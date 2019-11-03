طريقة تلميع الذهب

نرمين عباس

قد يتعرض الذهب لبهتان لونه، وفي هذا الإطار ثمة طرق بسيطة ممكن اتباعها لتلميع الذهب

يصب الماء الدافئ في وعاء صغير، مع بضع من قطرات من سائل الجلي

وبعد خلط الماء وسائل الجلي جيدًا، توضع المجوهرات في الوعاء، لمدة لا تزيد عن العشر دقائق

يفرغ الوعاء من الماء وسائل الجلي بعد ذلك، وتستخدم فرشاة أسنان ناعمة في فرك كل قطعة من المجوهرات جيدًا

بحيث يدخل شعر الفرشاة بين الفراغات، والأماكن التي يصعب الوصول لها يدويا

يستخدم الماء الدافئ في غسل كل قطعة مجوهرات، مع التأكد من إزالة كل بقايا الصابون السائل

تحضر قطعة قماش قطنية ناعمة أو منشفة قطنية ناعمة لغرض تجفيف كل قطعة جيدًا

ثم تترك المجوهرات على المنشفة في الهواء لتجف تمامًا قبل استخدامها

يمكن استبدال بشر الصابون بسائل الجليء، مع وضعه على النار مع الملء في وعاء حتى يغلي

وحين يبرد الخليط، يفرك الذهب بوساطة فرشاة الأسنان، مع تجفيف القطعة جيدًا