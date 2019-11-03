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القبض على 3 مواطنين سطوا على مزارع بالرياض

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       3 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة ثادق في منطقة الرياض بثلاثة مواطنين ؛ لتورطهم في جرائم اقتحام المزارع وسرقة الماشية من الحظائر وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري, بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت عن القبض على المواطنين الثلاثة، الذين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأضاف أن المضبوطين أقرّوا بارتكابهم 7 حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

صحيفة البلاد

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