إزالة تعديات الأراضي في جدة وحداء والقريات

جدة- مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

استعادت أمانة محافظة جدة (14000م) من الأراضي الحكومية , التي جرى الاستيلاء عليها من قبل معتدين بغير وجه حق ، بعد أن أقاموا عليها إحداثات مختلفة ، وذلك ضمن جهود بلدية طيبة الفرعية المستمرة في الحفاظ على الأراضي الحكومية.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل المالكي ، أن البلدية ممثلة بقسم مراقبة المباني والتعديات قامت بـإزالة مجموعة من حظائر الأغنام والغرف المُكتملة وغير مكتملة البناء , التي جرى استحداثها بشكل عشوائي داخل الأراضي الحكومية ، كما قامت بحملة تفتيشية على مجمع الصناعات الخفيفة والورش وصيانة السيارات بطريق عسفان ، أسفرت عن إغلاق 60 محلاً مخالفاً.

كما أزالت بلدية محافظة بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة حداء بمساحة 3.000 متر مربع، حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف وتمت إزالة الإحداثات العشوائية وجرى تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح رئيس البلدية أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش بطرق غير نظامية، لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية وتم ازالتها إزالة كلية بمساندة الجهات الأمنية

مؤكداً أن البلدية ستتابع المواقع التي تتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية وستطبق العقوبات النظامية على أي معتدعلى الأراضي الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة غير النظامية. على صعيد آخر، أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات بالتعاون مع بلدية المحافظة ، تعديات بلغت مساحتها 6000 متر مربع لاستكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق الوادي بالمحافظة في أسرع وقت ، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف .