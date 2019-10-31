“مدن” تنجح في استقطاب استثمارات برازيلية وصينية بأكثر من نصف مليار ريال

البلاد : واس

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، مذكرتي تفاهم مع شركتي يوروفارما “Eurofarma” البرازيلية لتصنيع المنتجات الصيدلانية و”إس كيه ايه آي جروب – SKAI GROUP” الصينية المتخصصة في معالجة الصخور والمعادن النوعية، بإجمالي استثمارات تتجاوز نصف مليار ريال.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم: “نسعى بشكل دائم لجذب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة في إطار استراتيجيتنا لتمكين الصناعة والإسهام بزيادة المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة لشباب وشابات الوطن، كما تعمل “مدن” على توفير وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة بالشراكة مع الجهات الحكومية والرسمية لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية بالمملكة.

وأوضح أن توقيع مذكرتي التفاهم جاء على هامش أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي يُنظمها صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، مفيدًا أن شركة يوروفارما ” Eurofarma”

البرازيلية تعتزم استثمار 412 مليون ريال على مساحة 50ألف م2 لتصنيع منتجاتها الصيدلانية ذات الشهرة الواسعة والمنتشرة في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وفيما يخص شركة ” إس كيه ايه آي جروب – SKAI GROUP” أكد السالم أن استثمارات المشروع تصل إلى 90 مليون ريال لإقامة مشروع صناعي على مساحة 100 ألف م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

وبين أن المشروع يستهدف تصدير أكثر من مليون متر مربع من المنتجات المعالجة، وسيجري تنفيذه على مرحلتين كل منهما بمساحة 50 ألف م2، بحيث تنتهي المرحلة الأولى مطلع العام 2020م والثانية خلال العام 2022م، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في إثراء مبادرات “مدن” ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعمل على تطوير وتنمية 11 قطاعاً صناعياً أهمها التعدين والطاقة والصناعات الطبية والخدمات اللوجستية تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.