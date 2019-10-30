وزير الطاقة: طرح أرامكو سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة

البلاد : متابعات

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، إن طرح أرامكو سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة ، مضيفاً “لدينا القدرة على التكيف مع متغيرات أسواق النفط”.

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 ، أن المملكة من أكبر الدول المنتجة للغاز، وتعمل على تقنين وإزالة الانبعاثات الكربونية ، كما تعمل على تقنين وإزالة الانبعاثات الكربونية، وتطوير وتنويع مشاريع الطاقة

وأوضح أن المملكة تضع مصادرها حول الاقتصاد الذي يستخدم الأساليب المتطورة.

وأكد سموه إن “قضايا التغيير المناخي من أبرز القضايا في الساحة الدولية، ونحن مسؤولون بدورنا عن معالجة هذه القضايا، والحرص على استدامة الطاقة بالرغم من التحديات التي نواجهها.”