هل يفقد الهلال “كاريلو” في نهائي دوري أبطال آسيا؟

كاريلو قد يضر ناديه في المشهد الختامي..

قالت تقارير إعلامية إن الهلال مُهدد بفقدان محترفه، أندري كاريلو في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

اللاعب البيروفي والبالغ من العمر 28 عامًا يعتبر أحد الدعائم الأساسية في الخط الأمامي للزعيم.

ومن المنتظر أن تتقدم إدارة المنتخب البيروفي باستدعاء إلى اللاعب لخوض مباراة ودّية ضد تشيلي في بالعشرين من نوفمبر القادم.

بينما يخوض الهلال موقعة إياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريد الياباني في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

الأمر الذي دفع رئيس مجلس إدارة الهلال السيد فهد بن نافل بالتقدم بطلب إلى الاتحاد البيروفي، لمنع استدعاء كاريلو.

ويأتي طلب الهلال بسبب إقامة الفريق معسكرًا مغلقًا في اليابان يسبق المباراة بأسبوع.

وعليه فإن حضور جميع اللاعبين والتزامهم سيكون على رأس أولويات المدرب رازافان لوشيسكو.

بينما ستكون الرحلة مرهقة للغاية من المملكة إلى أمريكا الجنوبية وقد تستغرق نحو 15 ساعة من الطيران، وهو ما سيؤثر على الحالة البدنية والذهنية للاعب.

وتقدم الهلال بطلب مماثل للاتحاد السعودي للحصول على لاعبيه الدوليين قبل لقاء السد في نصف النهائي، ولقى الموافقة.

ويعتبر كاريلو أحد الدعائم الأساسية لمنتخب بلاده منذ الظهور الأول له عام 2011، إذ وقع على 61 مشاركة.

ووصل رفقته إلى نهائي كوبا أميركا 2019 قبل أن يخسر في المشهد الختامي أمام المنتخب البرازيلي.