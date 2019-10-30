نجاة وزير الدفاع من هجوم صاروخي حوثي

صعدة، الحديدة – وكالات

نجا وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، أمس (الثلاثاء)، من قصف صاروخي استهدف مقر وزارة الدفاع في محافظة مأرب، شرق اليمن، وفقاً لما نقلته “العربية.نت” عن مصادر عسكرية، أكدت أن صاروخاً حوثياً استهدف اجتماعاً لقيادات عسكرية عليا في مقر وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في مأرب. وأشارت المصادر العسكرين إلى أن جنديَيْن قُتِلا بينهما سائق وزير الدفاع، وأصيب آخرون في الهجوم، مبينة أن جميع القيادات العسكرية بخير ولم تصب بأذى.

وواصل الجيش اليمني دحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وسيطر على الخط الدولي بين كتاف والبقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد، فيما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن قائد لواء التحرير، العميد جمال القلعي، قوله إن الجيش الوطني سيطر على أعلى قمم سلسلة جبال “رشاحة” التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال “جشيرة” بمديرية البقع في صعدة. ولفت القلعي إلى أنه بهذا التقدم أصبح الجيش محكماً للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة.

من جهة ثانية، ضبطت قوات خفر السواحل في الساحل الغربي اليمني زورقاً، يحمل موادَّ مهربةً لصناعة المتفجرات، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية. وكشف عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد صادق دويد، عن إحباط محاولة تهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها لميليشيات الحوثي، مؤكداً في تغريدة على “تويتر” إن العملية تمت بضبط زورق في مياه البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الغربية.