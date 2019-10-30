الرياضة

جوميز يطمئن أنصار الهلال

رسالة جوميز إلى جماهير الهلال.. “الأسد لا يموت”!

محمد ابو الوفاaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      30 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
جوميز لاعب الهلال

وجّه الفرنسي بافيمتي جوميز رسالة إلى جماهير الهلال قبل موقعة الفتح المقدر لها مساء غدٍ الخميس لحساب الجولةالتاسعة من دوري المحترفين.

سيكون شعار الفريق الهلالي هو الفوز ولا غيره، بعدما وقع في فخ الخسارة أمام النصر بالجولة السابقة بهدفين لهدف.

تلك المباراة التي أصيب من خلالها جوميز بكدمة في الركبة، مما اضطر المدرب رازفان لوشيكسكو لاستبداله حرصًا على سلامته.

وخشت جماهير الهلال من احتمالية تفاقهم إصابة جوميز قبل خوض مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.

فمن المهم الاطمئنان على الحالة البدنية للمهاجم الأول للفريق، والذي يقدم أحد أفضل مواسمه مع الزعيم الأزرق.

ونشر جوميز رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتير” قال من خلالها..

“شكرًا لرسائلكم ودعمكم بعد ما حدث.. فقط تذكروا أن الأسود لا تموت.. ودائمًا تعود أقوى.. أحبكم جميعًا”.

من المتوقع أن يغيب اللاعب عن لقاء الفتح كي يستعيد طاقته بالكامل، على أن يشارك بشكل رسمي في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني في الرابع من نوفمبر القادم.

محمد ابو الوفا

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