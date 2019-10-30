رسالة جوميز إلى جماهير الهلال.. “الأسد لا يموت”!

وجّه الفرنسي بافيمتي جوميز رسالة إلى جماهير الهلال قبل موقعة الفتح المقدر لها مساء غدٍ الخميس لحساب الجولةالتاسعة من دوري المحترفين.

سيكون شعار الفريق الهلالي هو الفوز ولا غيره، بعدما وقع في فخ الخسارة أمام النصر بالجولة السابقة بهدفين لهدف.

تلك المباراة التي أصيب من خلالها جوميز بكدمة في الركبة، مما اضطر المدرب رازفان لوشيكسكو لاستبداله حرصًا على سلامته.

thanks for your messages…and all your support for what happened… just remember that a lion never dies! And always comes back stronger 💪🏿. I love you. 💙🐾🐾 pic.twitter.com/gtmCQh4lZy — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 30, 2019

وخشت جماهير الهلال من احتمالية تفاقهم إصابة جوميز قبل خوض مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.

فمن المهم الاطمئنان على الحالة البدنية للمهاجم الأول للفريق، والذي يقدم أحد أفضل مواسمه مع الزعيم الأزرق.

ونشر جوميز رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتير” قال من خلالها..

“شكرًا لرسائلكم ودعمكم بعد ما حدث.. فقط تذكروا أن الأسود لا تموت.. ودائمًا تعود أقوى.. أحبكم جميعًا”.

من المتوقع أن يغيب اللاعب عن لقاء الفتح كي يستعيد طاقته بالكامل، على أن يشارك بشكل رسمي في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني في الرابع من نوفمبر القادم.