رسالة جوميز إلى جماهير الهلال.. “الأسد لا يموت”!

سيكون شعار الفريق الهلالي هو الفوز ولا غيره، بعدما وقع في فخ الخسارة أمام النصر بالجولة السابقة بهدفين لهدف.

تلك المباراة التي أصيب من خلالها جوميز بكدمة في الركبة، مما اضطر المدرب رازفان لوشيكسكو لاستبداله حرصًا على سلامته.

thanks for your messages…and all your support for what happened… just remember that a lion never dies! And always comes back stronger 💪🏿. I love you. 💙🐾🐾 pic.twitter.com/gtmCQh4lZy

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 30, 2019