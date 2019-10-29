رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل الرياض

الرياض : واس

وصل فخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقبال فخامته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة، عيسى محمد دودو، ومندوب عن المراسم الملكية .