الرضا يواجه الكويتي الشطي في آسيوية التنس

الدمام-حمودالزهراني

تأهل لاعب التنس السعودي آدم الرضا لمواجهة الكويتي حسن الشطي في دور الـ(16) من البطولة الآسيوية الأولى للناشئين تحت سن 14 سنة، المقامة حالياً على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 36 لاعباً من 12 دولة هي: الكويت، أمريكا، هونغ كونغ، الأردن، بريطانيا، باكستان، الهند، كندا، سيرلانكا، أسبانيا، سويسرا، بالإضافة إلى السعودية.

وكان آدم قد أقصى منافسه السعودي الآخر حسن الفرج من دور (32) في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الاثنين، فيما تغلب الشطي على منافسه السعودي علي العايش، وفي لقاء آخر، تأهل اللاعب السعودي عبداللطيف المبرزي بعد فوزه على اللاعب الأردني مالك الكويني، فيما تمكن السعودي حيدر فريد من هزيمة الكندي جوشوا في واحدة من أقوى مواجهات البطولة، ليتأهل لمواجهة المبرزي في مواجهة سعودية خالصة ستقام في الساعة الرابعة من عصر غد الثلاثاء.

يشار الى أن منافسات البطولة تستمر حتى مساء الخميس 1 نوفمبر المقبل وذلك حسب النظام المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي للتنس.